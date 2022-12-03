Госдеп: Сноуден давно сигнализировал свою верность России

Ранее адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден принял присягу и получил паспорт РФ.

Как отметил Прайс, Госдеп в курсе сообщений о получении экс-сотрудником спецслужб США гражданства России. При этом американская сторона «не в состоянии подтвердить, так ли это на самом деле».

«Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это», — цитирует Прайса РИА Новости.

