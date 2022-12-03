Госдеп: Сноуден давно сигнализировал свою верность России
Государственный департамент США считает получение бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом гражданства России формализацией его «верности РФ». Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден принял присягу и получил паспорт РФ.
Как отметил Прайс, Госдеп в курсе сообщений о получении экс-сотрудником спецслужб США гражданства России. При этом американская сторона «не в состоянии подтвердить, так ли это на самом деле».
«Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это», — цитирует Прайса РИА Новости.
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