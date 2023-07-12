Госдеп опроверг сообщения о разработке биологического оружия на Тайване
В Госдепартаменте опровергли данные о требовании США построить на Тайване лабораторию по производству биологического оружия, сообщило местное Центральное информационное агентство.
«В этих сообщениях нет правды», - процитировало агентство письменное заявление внешнеполитического ведомства США.
В Госдепе заверили, что Вашингтон выполняет обязательства в рамках Конвенции о биологическом оружии. Ведомство отвергло обвинения в разработке и поддержке производства подобных вооружений в других странах.
О требовании США к властям острова о строительства лаборатории в понедельник сообщила газета «Ляньхэ синьвэньван» со ссылкой на анонимный источник. По информации издания, Вашингтон пообещал направить на Тайвань специалистов для реализации проекта.
Представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй ранее обвинил США в превращении Тайваня в «пороховую бочку», передает «Радиоточка НСН».
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