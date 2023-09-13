Госдеп одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35

Речь идет о 25 самолетах. Контракт оценивается в $5,06 миллиарда. Также Вашингтон продаст Сеулу сопутствующее оборудование.

Госдеп считает, что сделка не изменит баланс сил на Корейском полуострове.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал ядерную войну на полуострове неизбежной. Он обвинил США в провоцировании конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».

