Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на $300 млн

Отмечается, что экономическое и культурное представительство Тайбэя обратилось к американской стороне с просьбой оказать техническую поддержку для автоматизированных систем управления и связи (Command, Control, Communications and Computers, или C4). Подобные технологии применяются разными родами войск для эффективного контроля, управления и связи.

Пентагон выразил готовность содействовать Тайваню в закупках запчастей и оборудования, в его ремонте, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке, обучении персонала. В США указали, что потенциальная сделка отвечает интересам нацбезопасности и поспособствует поддержанию стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе.

