Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на $300 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и техническую поддержку на сумму $300 млн. Об этом сообщили во входящем в структуру Пентагона профильном ведомстве, передает ТАСС.

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Отмечается, что экономическое и культурное представительство Тайбэя обратилось к американской стороне с просьбой оказать техническую поддержку для автоматизированных систем управления и связи (Command, Control, Communications and Computers, или C4). Подобные технологии применяются разными родами войск для эффективного контроля, управления и связи.

Пентагон выразил готовность содействовать Тайваню в закупках запчастей и оборудования, в его ремонте, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке, обучении персонала. В США указали, что потенциальная сделка отвечает интересам нацбезопасности и поспособствует поддержанию стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииТайваньГосударственный департамент США

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