Госдеп одобрил продажу Латвии ракетных систем HIMARS

Госдепартамент США одобрил продажу Латвии реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство РИА Новости.

СМИ: Латвия может депортировать более трех тысяч россиян

Сумма сделки составляет примерно $220 миллионов. Вместе с ракетными установками Латвия получит сопутствующее оборудование.

Рига запросила шесть систем HIMARS и 12 блоков установок ракет GMLRS.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для российских кораблей. Политик допустил, что НАТО может пойти на такую меру, если подтвердится ответственность России за повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеЛатвияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры