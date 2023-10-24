Госдеп одобрил продажу Латвии ракетных систем HIMARS
Госдепартамент США одобрил продажу Латвии реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство РИА Новости.
Сумма сделки составляет примерно $220 миллионов. Вместе с ракетными установками Латвия получит сопутствующее оборудование.
Рига запросила шесть систем HIMARS и 12 блоков установок ракет GMLRS.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для российских кораблей. Политик допустил, что НАТО может пойти на такую меру, если подтвердится ответственность России за повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru