Госдеп не поддержал призыв папы римского к перемирию во всех конфликтах

По ее словам, существует ряд конфликтов, в которых Вашингтон пытается добиться прекращения огня. «Разумеется, это конфликт в Газе, конфликт в Судане. Но если вы посмотрите, например, на противостояние между Россией и Украиной, то в конечном итоге это решение должна принимать Украина», — заявил дипломат.

Отмечается, что Вашингтон желает, чтобы конфликты были урегулированы, но это не означает, что огонь прекратится немедленно.

