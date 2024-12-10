Госдеп не поддержал призыв папы римского к перемирию во всех конфликтах

Госдепартамент Соединенных Штатов не стал поддерживать призыв папы римского Франциска к перемирию во всех конфликтах в мире на период Рождества, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

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По ее словам, существует ряд конфликтов, в которых Вашингтон пытается добиться прекращения огня. «Разумеется, это конфликт в Газе, конфликт в Судане. Но если вы посмотрите, например, на противостояние между Россией и Украиной, то в конечном итоге это решение должна принимать Украина», — заявил дипломат.

Отмечается, что Вашингтон желает, чтобы конфликты были урегулированы, но это не означает, что огонь прекратится немедленно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаСШАПапа Римский Франциск

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