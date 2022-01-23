Госдеп не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины
В американском Госдепартаменте опровергли информацию о подготовке эвакуации семей дипломатов с территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью», — отметили в Госдепе.
Там подчеркнули, что если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, то «американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация».
Как сообщалось ранее, посольство США в Киеве обратилось к Госдепартаменту с просьбой разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть Украину, эвакуация людей может начаться на следующей неделе.
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