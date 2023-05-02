Госдеп: Блинкен не планирует контактов с Лавровым
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не намерен контактировать с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател.
По его словам, у главы американской дипломатии была возможность поговорить с ним по телефону месяц назад. Блинкен заявил о необходимости освободить гражданина США, корреспондента Эвана Гершковича, а также Пола Уилана.
Ранее в МИД РФ заявили, что США сами не включили Пола Уилана, осужденного за шпионаж, в обмен заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек
- Госдеп: Блинкен не планирует контактов с Лавровым
- СМИ: на Украине не знают о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта
- СМИ: голубь скинул с крыши дома в Москве мину «Лепесток»
- Трампу отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании
- США не будут обнародовать данные о потерях ВСУ
- Зеленский захотел продлить мобилизацию на три месяца
- Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров на трассе «Дон»
- Ученые США создали генную терапию для уничтожения ВИЧ
- Власти Молдавии пригрозили штрафом за ношение георгиевской ленты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru