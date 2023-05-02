Госдеп: Блинкен не планирует контактов с Лавровым

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не намерен контактировать с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател.

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По его словам, у главы американской дипломатии была возможность поговорить с ним по телефону месяц назад. Блинкен заявил о необходимости освободить гражданина США, корреспондента Эвана Гершковича, а также Пола Уилана.

Ранее в МИД РФ заявили, что США сами не включили Пола Уилана, осужденного за шпионаж, в обмен заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

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