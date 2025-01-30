Гору Таранаки в Новой Зеландии официально признали личностью
30 января 202515:31
Парламент Новой Зеландии официально присвоил «статус личности» горе Таранаки, сообщает газета The Guardian.
Эту гору коренные народы считают своим предком.
Принятый закон также содержит пункт о возмещении ущерба, который был нанесен горе во время колонизации. Кроме того, признается факт, что Таранаки была «украдена» у народа маори.
Ранее власти Непала повысили плату за разрешение на восхождение на Эверест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru