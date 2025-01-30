Гору Таранаки в Новой Зеландии официально признали личностью

Парламент Новой Зеландии официально присвоил «статус личности» горе Таранаки, сообщает газета The Guardian.

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Эту гору коренные народы считают своим предком.

Принятый закон также содержит пункт о возмещении ущерба, который был нанесен горе во время колонизации. Кроме того, признается факт, что Таранаки была «украдена» у народа маори.

Ранее власти Непала повысили плату за разрешение на восхождение на Эверест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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