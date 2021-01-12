Гориллы в американском зоопарке заразились коронавирусом
Две гориллы, живущие в зоопарке американского города Сан-Диего, заразились COVID-19, говорится в сообщении на сайте зоопарка.
Отмечается, что тесты на SARS-CoV-2 показали положительные результаты. Их было решено сделать после того, как 6 января у животных был зафиксирован кашель. В настоящее время гориллы чувствуют себя хорошо, их наблюдают медики.
Как предполагается, обезьяны могли заразиться коронавирусом от сотрудника зоопарка, являвшегося бессимптомным носителем COVID-19.
Ранее национальная лаборатория ветеринарной службы Минсельхоза США сообщила о первом случае заражения COVID-19 у норки.
Заболевание выявлено в штате Юта в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были зафиксированы случаи COVID-19.
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