Гориллы в американском зоопарке заразились коронавирусом

Две гориллы, живущие в зоопарке американского города Сан-Диего, заразились COVID-19, говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Отмечается, что тесты на SARS-CoV-2 показали положительные результаты. Их было решено сделать после того, как 6 января у животных был зафиксирован кашель. В настоящее время гориллы чувствуют себя хорошо, их наблюдают медики.

Как предполагается, обезьяны могли заразиться коронавирусом от сотрудника зоопарка, являвшегося бессимптомным носителем COVID-19.

Ранее национальная лаборатория ветеринарной службы Минсельхоза США сообщила о первом случае заражения COVID-19 у норки.

Заболевание выявлено в штате Юта в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были зафиксированы случаи COVID-19.

