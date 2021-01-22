Google пригрозил отключить поисковую систему в Австралии после нового закона

Корпорация Google пообещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели не откажутся от принятия нового Кодекса игроков медиарынка. Об этом сообщила управляющий директор компании Google Australia Мэл Сильва.

Слушания предложенного австрийским правительством летом прошлого года законопроекта сейчас проходят в сенате. Он в частности предлагает выплачивать Google и Facebook средства за размещение новостного контента австралийских СМИ на своих платформах.

Сильва отметила, что законопроект направлен на отдельные СМИ, которые должны будут получать прибыль за индексацию их ссылок в выдаче Google. Управляющий директор назвала такой подход «скользкой дорожкой» и отметила, что он может разрушить существующие бизнес-модели поисковых систем.

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Корпорация предлагает вместо законодательного регулирования заключить австралийским СМИ сделку на основе сервиса Google News Showcase, в котором СМИ получают выплаты за свой контент. Представители компании сообщили, что готовы вложить 1,3 млрд долларов в этот проект в течение трех лет.



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ФОТО: pxhere.com
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