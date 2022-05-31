Роскомнадзор потребовал от Google Play удалить приложение Tor Browser

Роскомнадзор потребовал от Google Play удалить приложение Tor Browser из магазина Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube

Такое решение принял Саратовский районный суд. Приложение было признано содержащим информацию, которая запрещена для распространения на территории РФ.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Роскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры