Роскомнадзор потребовал от Google Play удалить приложение Tor Browser
31 мая 202219:34
Роскомнадзор потребовал от Google Play удалить приложение Tor Browser из магазина Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принял Саратовский районный суд. Приложение было признано содержащим информацию, которая запрещена для распространения на территории РФ.
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31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru