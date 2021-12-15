Google будет увольнять невакцинировавшихся сотрудников
Компания Google может начать увольнять невакцинировавшихся от COVID-19 сотрудников, сообщает американский телеканал CNBC.
При этом сотрудников, которые не сделают прививку до 18 января, отправят в «оплаченный административный отпуск» на 30 дней. После этого такие работники будут вынуждены взять полугодовой неоплачиваемый отпуск, а по окончанию его сроков будут уволены.
По данным источника, отказ от вакцинации противоречит корпоративной политики компании. В Google добавили, что регулярное тестирование не может быть альтернативой вакцинации.
Ранее ее руководство потребовало сотрудников пройти вакцинацию до 3 декабря и предоставить соответствующие документы либо медотвод.
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