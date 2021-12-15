Google будет увольнять невакцинировавшихся сотрудников

По данным источника, отказ от вакцинации противоречит корпоративной политики компании. В Google добавили, что регулярное тестирование не может быть альтернативой вакцинации.

Ранее ее руководство потребовало сотрудников пройти вакцинацию до 3 декабря и предоставить соответствующие документы либо медотвод.