Гонконгская фондовая биржа объявила об отмене торгов из-за тайфуна

Фондовая биржа Гонконга отменила торги из-за пришедшего супертайфуна «Яги. Как сообщил оператор торговой площадки, не состоятся все сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов. Приостановка касается и дополнительных торгов.

Также не будут проводиться клиринговые и расчетные операции. Кроме того, остановлены торги, которые проводятся в рамках программы Stock Connect, которая связывает биржу Гонконга с площадками Шанхая и Шэньчжэня.