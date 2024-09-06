Гонконгская фондовая биржа объявила об отмене торгов из-за тайфуна
Фондовая биржа Гонконга отменила торги из-за пришедшего супертайфуна «Яги. Как сообщил оператор торговой площадки, не состоятся все сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов. Приостановка касается и дополнительных торгов.
Также не будут проводиться клиринговые и расчетные операции. Кроме того, остановлены торги, которые проводятся в рамках программы Stock Connect, которая связывает биржу Гонконга с площадками Шанхая и Шэньчжэня.
Метеообсерватория Гонконга в связи с приближением супертайфуна «Яги» впервые в текущем году повысила уровень штормового предупреждения до отметки Т8. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это означает скорость ветра в диапазоне 63-117 км/ч.
Почти полностью прекратил работу наземный общественный транспорт мегаполиса, отменены занятия в учебных заведениях. Толпы местных жителей и путешественников стремятся запастись продуктами в магазинах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru