Гонконг с 1 мая разрешит въезд иностранцам

Власти Гонконга снимут ограничение по коронавирусу и разрешат въезд иностранцам, начиная с 1 мая. Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что туристам нужно будет иметь для въезда ПЦР-тест.

Также въезжающих ожидает недельный карантин в отелях, специально для этого организованных. Проживающие там несколько раз должны будут пройти тесты на инфекцию.



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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
ТЕГИ:Гонконг
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