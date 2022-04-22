Гонконг с 1 мая разрешит въезд иностранцам
22 апреля 202220:36
Власти Гонконга снимут ограничение по коронавирусу и разрешат въезд иностранцам, начиная с 1 мая. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что туристам нужно будет иметь для въезда ПЦР-тест.
Также въезжающих ожидает недельный карантин в отелях, специально для этого организованных. Проживающие там несколько раз должны будут пройти тесты на инфекцию.
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22 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru