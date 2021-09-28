Гонконг признает российские COVID-сертификаты
Гонконг объявил о признании российских сертификатов вакцинации от коронавируса с 29 сентября, сообщает генеральное консульство России в специальном административном районе КНР.
«Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия», — цитирует ТАСС заявление дипмиссии.
Граждане, прошедшие вакцинацию в России, смогут напрямую въехать в Гонконг из РФ. Для прибывающих обязателен 21-дневный карантин в специализированной гостинице.
Для подтверждения факта вакцинации в РФ необходимо предъявить COVID-сертификат. В документе должен содержаться QR-код, сформированный на портале госуслуг на основе переданной компетентными медучреждениями информации о вакцинации.
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