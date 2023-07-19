«Головная боль США»: Военный аналитик одобрил укрепление военной мощи Китая

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что власти Китая наращивают военный потенциал беспрецедентными темпами. Он подчеркнул, что это касается всех возможностей армии КНР на море, в воздухе и в космосе. Также Акуилино обратил внимание на разработки гиперзвуковых ракет. Прохватилов уточнил, в чем именно выражается наращивание вооружения Пекином.

«Пекин все делает правильно. Во-первых, Китай увеличивает число ядерных боеголовок, которые стоят у него на вооружении. Во-вторых, он ускоренными темпами строит авианосцы, их у него уже три. Несомненно и то, что гиперзвуковые ракеты у Китая есть и их число будет увеличиваться. Все это — причины головной боли США», — сказал Прохватилов.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что Китай не собирается ни на кого нападать.

«Это не в традиции Китая, хотя инциденты и были. Можно вспомнить китайско-вьетнамскую войну, стычки с Индией, но это все не то. А ввязываться в конфликт с США из-за Тайваня Китай не будет. Напротив, Пекин готовится к нападению на него со стороны американцев, со стороны альянса AUKUS (акроним, образованный по составу участников: Australia, United Kingdom, United States — прим. НСН), который недавно создан именно для подготовки к военному конфликту с Китаем. А различные маневры возле Тайваня — лишь игра мускулами, Китай демонстрирует свою военную мощь, не более того», — подытожил он.

Ранее Министерство обороны КНР сообщило, что Вооруженные силы России примут участие в военных учениях «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море, организованных Китаем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

