Голосование по резолюции об импичменте Байдена состоится 14 декабря

Палата представителей США 14 декабря проголосует по резолюции об импичменте Джо Байдена, сообщает Reuters.

Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года

Как заявила законодатель Лиза Маккейн, спикер нижней палаты Конгресса сделал заявление на закрытом заседании членов Палаты представителей от Республиканской партии. Перед голосованием резолюция должна быть рассмотрена комитетом по регламенту Палаты представителей.

Ранее в Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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