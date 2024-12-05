Голосование по импичменту президенту Южной Кореи может состоятся 7 декабря

Демократическая партия, которая является основной оппозиционной партией Южной Кореи, добивается проведения 7 декабря голосования по предложению об импичменте главе государства Юн Сок Ёлю, сообщает «Рёнхап».

Президенту Южной Кореи предрекли уголовное дело в случае импичмента

При этом лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун пообещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИмпичментЮжная Корея

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