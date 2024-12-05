Голосование по импичменту президенту Южной Кореи может состоятся 7 декабря
Демократическая партия, которая является основной оппозиционной партией Южной Кореи, добивается проведения 7 декабря голосования по предложению об импичменте главе государства Юн Сок Ёлю, сообщает «Рёнхап».
При этом лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун пообещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru