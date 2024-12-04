Президенту Южной Кореи предрекли уголовное дело в случае импичмента
Решением об объявлении военного положения Юн Сок Ель пошел ва-банк, однако это не сработало, отметил в эфире НСН Александр Воронцов.
Если президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесут импичмент, а он примет его, против южнокорейского лидера могут завести уголовное дело и выдвинуть серьезные обвинения, допустил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в разговоре с НСН.
Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание. Военные и полиция покинули здание парламента, не сумев помешать голосованию. За неподчинение им грозят обвинения в госизмене. По данным агентства Yonhap, шесть оппозиционных партий подали предложение об импичменте президента. Оппозиционные партии планируют представить предложение на заседании парламента 5 декабря и вынести на голосование в один из следующих двух дней. Воронцов отметил, что вероятность импичмента высока.
«У оппозиции 190 голосов, а нужно, чтобы было 2/3 голосов. Поэтому им нужно несколько голосов от правящей партии к себе перетянуть. Они на это надеются и, видимо, договариваются, но это еще не 100% факт. Если решение будет принято об импичменте, то это займет существенное время, это не одномоментное действие. Примет ли президент? По логике, конечно, должен принять. Хотя его решение показывает, что он, видимо, в несколько эмоциональном состоянии. Может быть, это решение о военном положении было импульсивное в надежде на что-то. Если он согласится, там будет разбирательство, и нельзя исключать, что будет уголовное преследование. Преследование уже велось по коррупционным сюжетам в отношении него и его супруги. Если сумеют доказать, что решение о военном положении было неконституционным, найдут нарушения процедуры, то это будет еще более серьезное обвинение», – сказал Воронцов.
Он отметил, что решением об объявлении военного положения Юн Сок Ель решил пойти ва-банк, однако это не сработало.
«Угроза импичмента присутствовала уже давно, его популярность снижалась, о ней даже говорить не приходится. Рейтинг в районе 20% был, сейчас он еще больше упал, уже говорят о 10%. Он решил пойти в а-банк, принял этот шаг, но он не сработал. И оппозиция оказалась организованной, и, видимо, силовые структуры на уровне исполнителей не оказались готовы исполнять приказы, которые кому-то кажутся не очень легитимными», – указал собеседник агентства.
По словам Воронцова, если импичмент объявят, то после него в Южной Корее последует переходный период, а потом назначат новые выборы президента.
«Будет переходный период небольшой. Будут назначены новые президентские выборы, которые тоже время займут, нужна их подготовка. Новые выборы – новый президент. И там шансы правых консервативных сил, которые его привели к власти, ослабнут», – добавил он.
Ранее ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин заявил НСН, что к кризису в Южной Корее привели действия зависимого от США южнокорейского лидера, парламент неоднократно голосовал по импичменту его окружения, передает «Радиоточка НСН».
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