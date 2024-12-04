Президенту Южной Кореи предрекли уголовное дело в случае импичмента

Если президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесут импичмент, а он примет его, против южнокорейского лидера могут завести уголовное дело и выдвинуть серьезные обвинения, допустил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в разговоре с НСН.

Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание. Военные и полиция покинули здание парламента, не сумев помешать голосованию. За неподчинение им грозят обвинения в госизмене. По данным агентства Yonhap, шесть оппозиционных партий подали предложение об импичменте президента. Оппозиционные партии планируют представить предложение на заседании парламента 5 декабря и вынести на голосование в один из следующих двух дней. Воронцов отметил, что вероятность импичмента высока.