Голландия просит у России помощи в расследовании крушения Boeing на Украине

Власти Нидерландов направили официальное обращение России с просьбой о помощи в расследовании дела о катастрофе малазийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом объявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Он также выразил сожаление по поводу того, что Москва не услышала просьбу Амстердама о временном задержании подозреваемого в этом деле, жителя Донбасса Владимира Цемаха, сообщает Ura.ru. Ранее украинские власти включили его в список обменянных лиц.

Пассажирский Boeing был сбит под Донецком в июле 2014 года, погибли 298 человек. Киев настаивает на виновности ополченцев непризнанных самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Международная следственная группа под голландским председательством обвинила Россию в поставке ополченцам ЗРК «БУК», из которого якобы и был сбит самолет.