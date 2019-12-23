Голландия просит у России помощи в расследовании крушения Boeing на Украине
Власти Нидерландов направили официальное обращение России с просьбой о помощи в расследовании дела о катастрофе малазийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом объявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Он также выразил сожаление по поводу того, что Москва не услышала просьбу Амстердама о временном задержании подозреваемого в этом деле, жителя Донбасса Владимира Цемаха, сообщает Ura.ru. Ранее украинские власти включили его в список обменянных лиц.
Пассажирский Boeing был сбит под Донецком в июле 2014 года, погибли 298 человек. Киев настаивает на виновности ополченцев непризнанных самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Международная следственная группа под голландским председательством обвинила Россию в поставке ополченцам ЗРК «БУК», из которого якобы и был сбит самолет.
Россия отвергает подобные обвинения, она также предоставила доказательства, что ракета, которая сбила лайнер, стояла на вооружении украинской армии.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов завил сегодня, что Москва готова предоставить Амстердаму все необходимые данные по катастрофе в Донбассе, отмечает РЕН ТВ.
Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о согласии на сотрудничество и готовности предоставить информацию о своём расследовании. Однако совместная следственная группа под председательством Нидерландов не замечала этих заявлений.
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