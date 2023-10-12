Годовая инфляция в Аргентине приблизилась к 140%
В Аргентине инфляция в годовом выражении приблизилась к 140%, следует из данных республиканского Института статистики и переписи.
В сентябре потребительские цены выросли на 12,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель инфляции составил 138,3%.
Больше всего за месяц выросли цены на одежду - на 15,7%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 14,3%.
По итогам 2022 года инфляция в Аргентине составляла 94,8%. В 2021 и 2020 годах показатель был 50,9% и 36,1% соответственно.
Центробанк Турции 21 сентября повысил учетную ставку с 25% до 30%. Экономисты прогнозируют, что по итогам 2023 года инфляция в стране составит 58%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru