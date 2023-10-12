Годовая инфляция в Аргентине приблизилась к 140%

В сентябре потребительские цены выросли на 12,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель инфляции составил 138,3%.

Больше всего за месяц выросли цены на одежду - на 15,7%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 14,3%.

По итогам 2022 года инфляция в Аргентине составляла 94,8%. В 2021 и 2020 годах показатель был 50,9% и 36,1% соответственно.

Центробанк Турции 21 сентября повысил учетную ставку с 25% до 30%. Экономисты прогнозируют, что по итогам 2023 года инфляция в стране составит 58%, передает «Радиоточка НСН».

