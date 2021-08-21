GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Автопроизводитель General Motors решил отозвать все автомобили Chevrolet Bolt, проданные по всему миру. Это случилось из-за риска возгорания в связи с возможным дефектом аккумуляторов LG.
Как сообщается на сайте компании, ранее объявленный отзывной список пополнился еще 73 тыс. автомобилей. Производитель собирается заменить в них батареи.
По информации Associated Press, официальный представитель GM Дэн Флорес рассказал, что производство и продажа Chevrolet Bolt приостановлена до тех пор, пока проблема с аккумуляторами не будет решена.
Ранее в России назвали десять популярных бюджетных автомобилей. Самым доступным легковым автомобилем в России, который предпочитают покупать с конвейера, назван LADA Granta. При средней стоимости машины 524 тыс. рублей их продано 74,6 тысячи. Такие данные приводит «Автостат».
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