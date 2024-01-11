Global Firepower Index опубликовал мировой рейтинг армий

Россия заняла второе место в мировом рейтинге армий по версии сайта Global Firepower Index.

ВМФ России усилят ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец»

На первом месте расположились США, второе место специалисты отвели России, следом идут армии Китая, Индии, Южной Кореи, Британии, Японии, Турции. Украинская армия оказалась на 18 месте.

Примечательно, что на предпоследнем, 144 месте из 145 находится армия Молдавии.

Ранее американское издание U.S. News & World Report признало Россию страной с самой сильной армией. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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