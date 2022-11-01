Главы Минобороны Турции и Украины обсудили ситуацию с зерновой сделкой
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Об этом сообщает TRT.
Отмечается, что предметом разговора стала ситуация вокруг зерновой сделки. Акар высказался за необходимость ее продления, отметив, что эту гуманитарную инициативу «следует отделять от ситуации с конфликтом на Украине».
По словам Акара, по морскому гуманитарному коридору уже было вывезено порядка 10 млн тонн сельхозпродукции. Глава турецкого Минобороны указал, что зерновая сделка вносит большой вклад в решение продовольственного кризиса и «демонстрирует, что все вопросы возможно решить путем сотрудничества и диалога».
Ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. В Минобороны подчеркнули, что движение кораблей по коридору недопустимо из-за использования его Украиной для ведения боевых действий против РФ, пишет Ura.ru. Москвы выразила готовность компенсировать за свой счет выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки, отмечает телеканал «360».
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