Главы Минобороны Турции и Украины обсудили ситуацию с зерновой сделкой

Отмечается, что предметом разговора стала ситуация вокруг зерновой сделки. Акар высказался за необходимость ее продления, отметив, что эту гуманитарную инициативу «следует отделять от ситуации с конфликтом на Украине».

По словам Акара, по морскому гуманитарному коридору уже было вывезено порядка 10 млн тонн сельхозпродукции. Глава турецкого Минобороны указал, что зерновая сделка вносит большой вклад в решение продовольственного кризиса и «демонстрирует, что все вопросы возможно решить путем сотрудничества и диалога».

Ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. В Минобороны подчеркнули, что движение кораблей по коридору недопустимо из-за использования его Украиной для ведения боевых действий против РФ, пишет Ura.ru. Москвы выразила готовность компенсировать за свой счет выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки, отмечает телеканал «360».

