Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку перед прессой
Пресс-конференция министров иностранных дел Швеции и Турции во вторник переросла в перепалку между политиками, передает РИА Новости.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Швецию в поддержке курдского ополчения в Сирии. Также глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил свое возмущение тем, что Швеция призывает Турцию вывести войска из этой ближневосточной страны и раскритиковал северо-европейскую страну за то, что она не критикует Грецию за предполагаемое жесткое обращение с мигрантами. Стоит отметить, что официальные Афины это отрицают.
Шведский министр иностранных дел Анн Линде не стала вступать в перепалку с Чавушоглу. "Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр", — язвительно сказала она.
Весной было принято решение, что ЕС выделит Греции дополнительную военную помощь для охраны границ от наплыва нелегальных мигрантов и 700 млн евро.
Анкара начала в октябре прошлого года начала операцию «Источник мира» против курдских радикалов и боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Основной целью правительства было создание специальной приграничной зоны безопасности со стороны Сирии радиусом 30 километров.
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