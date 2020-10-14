Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку перед прессой

Шведский министр иностранных дел Анн Линде не стала вступать в перепалку с Чавушоглу. "Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр", — язвительно сказала она.

Весной было принято решение, что ЕС выделит Греции дополнительную военную помощь для охраны границ от наплыва нелегальных мигрантов и 700 млн евро.

Анкара начала в октябре прошлого года начала операцию «Источник мира» против курдских радикалов и боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Основной целью правительства было создание специальной приграничной зоны безопасности со стороны Сирии радиусом 30 километров.

