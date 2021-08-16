Главы МИД стран ЕС проведут срочную видеоконференцию по Афганистану

Министры иностранных дел стран ЕС проведут чрезвычайную видеоконференцию по ситуации в Афганистане 17 августа. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, такое решение было принято после контактов с иностранными партнерами.

Боррель отметил озабоченность Европейского Союза из-за эвакуации дипломатического и технического персонала из столицы Афганистана.