Главы МИД стран ЕС проведут срочную видеоконференцию по Афганистану

Министры иностранных дел стран ЕС проведут чрезвычайную видеоконференцию по ситуации в Афганистане 17 августа. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, такое решение было принято после контактов с иностранными партнерами.

Боррель отметил озабоченность Европейского Союза из-за эвакуации дипломатического и технического персонала из столицы Афганистана.

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Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила ситуацию в Афганистане после ухода западных войск с эффектом домино.

Ранее власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте госдепа США. Обращение поддержали, в том числе, Соединённые штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Украина.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АфганистанЕвросоюз
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