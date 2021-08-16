Главы МИД стран ЕС проведут срочную видеоконференцию по Афганистану
Министры иностранных дел стран ЕС проведут чрезвычайную видеоконференцию по ситуации в Афганистане 17 августа. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, такое решение было принято после контактов с иностранными партнерами.
Боррель отметил озабоченность Европейского Союза из-за эвакуации дипломатического и технического персонала из столицы Афганистана.
Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила ситуацию в Афганистане после ухода западных войск с эффектом домино.
Ранее власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте госдепа США. Обращение поддержали, в том числе, Соединённые штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Украина.
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