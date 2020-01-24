Главы Евросоюза и Еврокомиссии подписали соглашение по Brexit
Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter Мишеля.
Глава Евросовета также отметил, что страны «начинают новую главу как партнёры и союзники».
Накануне британская королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. С монаршей подписью документ получил статус закона, принятого вопреки тому, что билль о Brexit отказались утверждать три региональных парламента – Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times ранее пообещал британским компаниям «процветание», хотя и призвал бизнес приспосабливаться к новой реальности.
Брексит намечен на 31 января. После этого начнётся переходный период до начала 2021 года, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.
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