Главы Евросоюза и Еврокомиссии подписали соглашение по Brexit

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter Мишеля.

Глава Евросовета также отметил, что страны «начинают новую главу как партнёры и союзники».

Накануне британская королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. С монаршей подписью документ получил статус закона, принятого вопреки тому, что билль о Brexit отказались утверждать три региональных парламента – Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.