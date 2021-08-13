Главу зерновой госкорпорации Украины задержали при попытке бегства из страны
Украинские правоохранители задержали подозреваемого в злоупотреблениях главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗК), сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Имя чиновника в сообщении не называется, но украинские силовики уточнили, что он и его сообщник были задержаны в киевском аэропорту Жуляны «при попытке бегства из страны».
Украинская полиция ранее сообщила о масштабных злоупотреблениях должностных лиц ГПЗК, которые продавали на экспорт зерно по заниженным ценам, и сумма ущерба от их действий составила 57 миллионов долларов.
Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос и выяснил, что более 60% жителей Украины не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.
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