В мире

Главу спецназа в Грузии отстранили от должности

3 июля23:24

Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до завершения расследования разгона спецназом митинга 20-21 июня в центре Тбилиси, сообщает РИА «Новости».

При этом подчеркивается, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.

Уже две недели внутриполитическая ситуация в Грузии остается напряженной.

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ФОТО: РИА Новости//Шота Нозадзе
ТЕГИ:Грузия