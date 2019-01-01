Главу спецназа в Грузии отстранили от должности

Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до завершения расследования разгона спецназом митинга 20-21 июня в центре Тбилиси, сообщает РИА «Новости».

При этом подчеркивается, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.

Уже две недели внутриполитическая ситуация в Грузии остается напряженной.

