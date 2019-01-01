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Уже две недели внутриполитическая ситуация в Грузии остается напряженной.
Главу спецназа в Грузии отстранили от должности
3 июля23:24
Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до завершения расследования разгона спецназом митинга 20-21 июня в центре Тбилиси, сообщает РИА «Новости».
При этом подчеркивается, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.
Уже две недели внутриполитическая ситуация в Грузии остается напряженной.
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ФОТО: РИА Новости//Шота Нозадзе
ТЕГИ:Грузия