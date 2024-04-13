Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
Кандидатуру директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой одобрили на эту должность на второй пятилетний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства МВФ.
Соответствующее решение принял единогласно Совет исполнительных директоров учреждения. Второй срок Георгиевой начнется 1 октября.
Отмечается, что Совет провел с 70-летней директором-распорядителем индивидуальные собеседования, по их итогам была утверждена кандидатура.
«Принимая это решение, совет высоко оценил решительное и гибкое руководство Георгиевой... которое позволило преодолеть ряд серьезных глобальных потрясений», — указали в МВФ.
Директор-распорядитель выразила признательность «за доверие и поддержку Совета», отметив, что для нее большая честь продолжать руководить МВФ, который Георгиева возглавляет с октября 2019 года.
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