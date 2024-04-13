Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок

Соответствующее решение принял единогласно Совет исполнительных директоров учреждения. Второй срок Георгиевой начнется 1 октября.

Отмечается, что Совет провел с 70-летней директором-распорядителем индивидуальные собеседования, по их итогам была утверждена кандидатура.

«Принимая это решение, совет высоко оценил решительное и гибкое руководство Георгиевой... которое позволило преодолеть ряд серьезных глобальных потрясений», — указали в МВФ.

Директор-распорядитель выразила признательность «за доверие и поддержку Совета», отметив, что для нее большая честь продолжать руководить МВФ, который Георгиева возглавляет с октября 2019 года.

