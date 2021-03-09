Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки от коронавируса

Глава Минздрава Австралии Грег Хант был госпитализирован через два дня после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca, передает РИА Новости.

Министр проведет в больнице ночь, ему прописали антибиотики, это не связано с вакцинацией.

Всего в Австралии выявили свыше 28 тысяч случаев коронавируса в стране с начала пандемии, погибло от болезни свыше 900 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинаВакцинацияКоронавирусАвстралия
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