Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки от коронавируса
9 марта 202114:53
Глава Минздрава Австралии Грег Хант был госпитализирован через два дня после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca, передает РИА Новости.
Министр проведет в больнице ночь, ему прописали антибиотики, это не связано с вакцинацией.
Всего в Австралии выявили свыше 28 тысяч случаев коронавируса в стране с начала пандемии, погибло от болезни свыше 900 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки от коронавируса
- Спор чеченского экс-прокурора с медиакомпанией перенесен из-за «Спутника V»
- Главы МИД России и Турции встретятся в Дохе 10 марта
- Соцсеть «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию
- Курс евро опустился ниже 88 рублей
9 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru