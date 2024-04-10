Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион

Глава Гагаузии Евгения Гуцул возмутилась приездом президента Молдавии Майи Санду в регион в ее отсутствие в автономии. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По мнению Гуцул, тем самым «власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам». Она также обвинила власть в том, что она «ведет себя с нами как оккупанты».

В среду, 10 апреля, Санду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. У президента планируется встреча с мэрами и руководителями региональных служб в местном университете. У вуза собрались протестующие, которые пытаются добиться встречи с Санду, однако полиция перекрыла им проход.