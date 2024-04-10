Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион

Глава Гагаузии Евгения Гуцул возмутилась приездом президента Молдавии Майи Санду в регион в ее отсутствие в автономии. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По мнению Гуцул, тем самым «власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам». Она также обвинила власть в том, что она «ведет себя с нами как оккупанты».

В среду, 10 апреля, Санду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. У президента планируется встреча с мэрами и руководителями региональных служб в местном университете. У вуза собрались протестующие, которые пытаются добиться встречи с Санду, однако полиция перекрыла им проход.

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Евгения Гуцул накануне прибыла в Москву, где президент РФ Владимир Путин пообещал ей поддержку.

Весной 2023 года в Гагаузии на выборах главы региона победу одержала Евгения Гуцул, поддержанная партией «Шор». Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной, обвинив ее в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что вопрос о присоединении ее страны к Румынии не будет вынесен на референдум о европейской интеграции, который запланирован на осень. В Молдавии бессмысленно проводить референдум о присоединении к Румынии, поскольку эту идею поддерживают не более 5% граждан этой страны, заявил в интервью НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Майя СандуМолдавия

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