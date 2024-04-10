Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион
Глава Гагаузии Евгения Гуцул возмутилась приездом президента Молдавии Майи Санду в регион в ее отсутствие в автономии. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По мнению Гуцул, тем самым «власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам». Она также обвинила власть в том, что она «ведет себя с нами как оккупанты».
В среду, 10 апреля, Санду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. У президента планируется встреча с мэрами и руководителями региональных служб в местном университете. У вуза собрались протестующие, которые пытаются добиться встречи с Санду, однако полиция перекрыла им проход.
Евгения Гуцул накануне прибыла в Москву, где президент РФ Владимир Путин пообещал ей поддержку.
Весной 2023 года в Гагаузии на выборах главы региона победу одержала Евгения Гуцул, поддержанная партией «Шор». Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной, обвинив ее в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что вопрос о присоединении ее страны к Румынии не будет вынесен на референдум о европейской интеграции, который запланирован на осень. В Молдавии бессмысленно проводить референдум о присоединении к Румынии, поскольку эту идею поддерживают не более 5% граждан этой страны, заявил в интервью НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Силовики устроили облаву на мигрантов в ходе празднования Ураза-байрама
- Котяков рассказал Путину о назначении российских пенсий в новых регионах
- Полковник Ходаренок опроверг информацию о затоплении РЛС «Воронеж-М» в Орске
- ЛДПР предложила лишать мигрантов вида на жительство за любые правонарушения
- Адвокат: Стрелкова предложат отправить в зону СВО
- СМИ: Ивлеева вышла из доли ресторана Nudles
- Минобороны Польши назвало крушение Ту-154 с Качиньским трагическим происшествием
- Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР
- Файзуллин рассказал о компенсации поврежденных паводком помещений в Оренбуржье
- Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru