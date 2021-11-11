Главный вирусолог ФРГ отверг выражение главы Минздрава «пандемия непривитых»

Главный вирусолог Германии Кристиан Дростен подверг критики министра здравоохранения в правительстве Ангелы Меркель Йенса Шпана, который заявил, что в ФРГ идет «пандемия невакцинированных».

«У нас нет пандемии непривитых, у нас пандемия», - заявил Дростен изданию Zeit. Вирусолог категорически против утверждения, что заболеванию COVID-19 в основном подвержены не сделавшие прививку от коронавируса.

Дростен отметил, что сейчас начинают терять защиту от инфекции и заражаться те, кто был привит еще в мае и июне, в том числе пожилые немццы, которые прошли процедуру вакцинации в приоритетном порядке. По оценке Главного вирусолога ФРГ, в ближайшее время будут появляться всё больше инфицированных людей, которые привились относительно давно.

По данным на 11 ноября, за последние сутки в Германии впервые с начала пандемии было зафиксировано более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рост инфекции в стране отмечается с начала осени. В начале ноября и.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что для тех, кто не сделал прививку, будут введены «жесткие ограничения».

