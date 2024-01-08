Главком ВС Швеции призвал граждан готовиться к войне

Главком обратился с призывом к гражданам в преддверии завершения процесса вступления Швеции в НАТО. Он допустил, что после этого страна может быть втянута в вооруженный конфликт.

С аналогичным призывом к шведам обратился министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. Он выразил обеспокоенность, что страна недостаточно быстро перестраивает систему гражданской обороны.

«Речь идет о переходе от слов и понимания к действию», - сказал глава ведомства.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с инициативой создания армии Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Риму для начала защитить собственные границы от мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

