Главком ВС Швеции призвал граждан готовиться к войне
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал граждан подготовится к вероятной войне, пишет ТАСС.
Главком обратился с призывом к гражданам в преддверии завершения процесса вступления Швеции в НАТО. Он допустил, что после этого страна может быть втянута в вооруженный конфликт.
С аналогичным призывом к шведам обратился министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. Он выразил обеспокоенность, что страна недостаточно быстро перестраивает систему гражданской обороны.
«Речь идет о переходе от слов и понимания к действию», - сказал глава ведомства.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с инициативой создания армии Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Риму для начала защитить собственные границы от мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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