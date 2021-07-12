Глава ВОЗ заявил об ухудшении в мире эпидемиологической ситуации
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире уже четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.
По его словам, рост числа случаев COVID-19 зарегистрирован «во всех шести регионах ВОЗ кроме одного». Также он отметил, что после 10 недель снижения также выросла смертность.
«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», - резюмировал глава ВОЗ.
Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов заявил, что защититься от COVID-19 без маски и прививки можно только надев на себя скафандр, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru