Глава ВОЗ заявил об ухудшении в мире эпидемиологической ситуации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире уже четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

По его словам, рост числа случаев COVID-19 зарегистрирован «во всех шести регионах ВОЗ кроме одного». Также он отметил, что после 10 недель снижения также выросла смертность.



«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», - резюмировал глава ВОЗ.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов заявил, что защититься от COVID-19 без маски и прививки можно только надев на себя скафандр, сообщает RT.