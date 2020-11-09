Глава ВОЗ заявил о выходе COVID-пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

Пандемия коронавируса в масштабах Земли вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здоровья людей. С такой оценкой выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим глава ВОЗ считает необходимым рассматривать вакцину от COVID-19 в качестве «глобального общественного блага, а не частного сырьевого товара», передает РИА ФАН.

Гебрейесус также отметил, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на лечении пациентов с другими заболеваниями.

Среди наиболее проблемных глава ВОЗ назвал жёлтую лихорадку в Габоне и Того, лихорадку чикунгунья в Чаде, а также корь в Мексике, отмечает RT.

