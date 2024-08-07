Глава ВОЗ созовет заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что созовет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за роста случаев заражения людей оспой обезьян, передает «Интерфакс».
«В связи с распространением оспы обезьян и вероятностью дальнейшего распространения внутри Африки и за ее пределами я решил созвать комитет по ЧС, чтобы он дал мне рекомендацию о том, представляет ли вспышка чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, имеющую международное значение», - пояснил глава ВОЗ.
По его словам, комитет соберется как можно скорее и будет состоять из независимых экспертов из разных стран.
В Южно-Африканской Республике в прошлом месяце зафиксировали два случая смерти людей от оспы обезьян, сообщали «Известия».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отнесла птичий грипп и оспу обезьян к реальным эпидемическим угрозам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru