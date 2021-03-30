Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.
Согласно распространенному заявлению главы организации, эксперты ВОЗ посетили ряд лабораторий в Ухане и пришли к выводу о маловероятности утечек вируса из лаборатории. Однако, по его словам, это требует дальнейшего расследования и он готов предоставить специалистов для него.
Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ не уверены в том, что рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане стал эпицентром вируса SARS-CoV-2. Международная группа специалистов предполагают, что существуют другие возможные источники вируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru