Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.

Согласно распространенному заявлению главы организации, эксперты ВОЗ посетили ряд лабораторий в Ухане и пришли к выводу о маловероятности утечек вируса из лаборатории. Однако, по его словам, это требует дальнейшего расследования и он готов предоставить специалистов для него.

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ не уверены в том, что рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане стал эпицентром вируса SARS-CoV-2. Международная группа специалистов предполагают, что существуют другие возможные источники вируса.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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