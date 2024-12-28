Глава ВОЗ Гебреисус рассказал, как едва не погиб от удара израильских ВВС
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус чуть не лишился жизни в результате удара израильской авиации по международном аэропорту в столице Йемена Сане. Об этом он сам рассказал в эфире британской радиостанции BBC Radio 4.
По его словам, делегация ВОЗ ожидала объявления посадки на свой самолет. В этот момент израильские ВВС нанесли авиаудар, в результате чего пострадал зал вылета рядом с местом, где находились дипломаты ООН.
«Нам просто повезло, если бы ракета чуть-чуть отклонилась, она могла бы упасть нам на головы», – отметил Гебреисус.
Он также добавил, что один из его коллег заметил, что все они чудом избежали смерти.
Ранее Израиль атаковал электростанцию в столице Йемена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru