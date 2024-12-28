Глава ВОЗ Гебреисус рассказал, как едва не погиб от удара израильских ВВС

По его словам, делегация ВОЗ ожидала объявления посадки на свой самолет. В этот момент израильские ВВС нанесли авиаудар, в результате чего пострадал зал вылета рядом с местом, где находились дипломаты ООН.

«Нам просто повезло, если бы ракета чуть-чуть отклонилась, она могла бы упасть нам на головы», – отметил Гебреисус.

Он также добавил, что один из его коллег заметил, что все они чудом избежали смерти.

Ранее Израиль атаковал электростанцию в столице Йемена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

