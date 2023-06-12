Глава Союза украинцев Польши рассказал о проблемах у беженцев из-за русского языка

Использование русского языка мешает закреплению беженцев с Украины в польском обществе. Об этом заявил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка, пишет The Guardian.

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Скорка подчеркнул, что, по данным проведенного весной опроса, население Польши постепенно начинает хуже относиться к украинцам, пишет RT. Это объясняется в том числе использованием большинством беженцев русского языка для общения.

«По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они [украинцы] не выучили ни украинский, ни польский языки», — указал глава союза.

В настоящее время в Польше проживают более 3 млн украинцев, большинство беженцев прибыли в республику с востока Украины, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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