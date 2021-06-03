Россия договорилась о производстве в Бахрейне вакцины «Спутник V»

Предприятие по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» будет построено в Бахрейне, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, соответствующее соглашение РФПИ, российская биофармацевтическая компания «Биннофарм Групп» и суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

В РФПИ добавили, что вакцина, выпущенная на новом предприятии, будет предназначена для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее о заинтересованности Королевства в производстве на своей территории «Спутник V» заявил посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати, сообщает RT. По его словам, есть намерение создать небольшую лабораторию для производства вакцин «не только от коронавируса».

