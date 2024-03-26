Приднестровье не планирует обращаться с просьбой о включении в состав РФ

Отвечая на вопрос о планах направить соответствующее обращение на прошедшем съезде депутатов республики, он указал, что «это чужие тезисы», которые даже нет смысла повторять и обсуждать.

«Это кампания по очернению либо дезинформации... Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней», - сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что защита интересов жителей непризнанного Приднестровья является одним из приоритетов Москвы, сообщает RT.

