Приднестровье не планирует обращаться с просьбой о включении в состав РФ

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не планирует в настоящее время обращаться с просьбой о включении в состав России. Как сообщает RTVI, с таким заявлением выступил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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Отвечая на вопрос о планах направить соответствующее обращение на прошедшем съезде депутатов республики, он указал, что «это чужие тезисы», которые даже нет смысла повторять и обсуждать.

«Это кампания по очернению либо дезинформации... Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней», - сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что защита интересов жителей непризнанного Приднестровья является одним из приоритетов Москвы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:ДепутатыРоссияПриднестровье

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