Глава OpenAI заявил, что не намерен судиться с DeepSeek
Китайский чат-бот DeepSeek является впечатляющей моделью. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман.
Отвечая на вопрос о расследовании Microsoft и OpenAI в отношении китайского стартапа, он указал, что рад иметь на одного конкурента больше и не намерен обращаться в суд.
«Мы просто продолжим... оставаться мировыми лидерами по возможностям моделей», - заключил Альтман.
Ранее в СМИ появилась информация, что китайскую компанию DeepSeek подозревают в несанкционированном сборе данных разработчика ChatGPT компании OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru