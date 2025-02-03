Глава OpenAI заявил, что не намерен судиться с DeepSeek

Китайский чат-бот DeepSeek является впечатляющей моделью. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман.

В Австралии призвали отказаться от использования продуктов DeepSeek

Отвечая на вопрос о расследовании Microsoft и OpenAI в отношении китайского стартапа, он указал, что рад иметь на одного конкурента больше и не намерен обращаться в суд.

«Мы просто продолжим... оставаться мировыми лидерами по возможностям моделей», - заключил Альтман.

Ранее в СМИ появилась информация, что китайскую компанию DeepSeek подозревают в несанкционированном сборе данных разработчика ChatGPT компании OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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