Глава OpenAI Альтман заявил, что Маск не сможет купить компанию

Он отметил, что информация о намерении американского бизнесмена Илона Маска каким-то образом получить контроль над OpenAI ходит уже давно.

«Конкурент, который не может победить нас на рынке, вместо этого просто пытается сказать: «Я куплю», - подчеркнул Альтман.

Ранее в газете Wall Street Journal появилась публикация, в которой говорится, что консорциум инвесторов во главе с Маском намерен купить контролирующую OpenAI организацию за 97,4 млрд долларов, сообщает RT.

