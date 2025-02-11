Глава OpenAI Альтман заявил, что Маск не сможет купить компанию
Компания OpenAI и её миссия не продаются. Об этом в беседе с порталом Axios заявил заявил глава фирмы Сэм Альтман.
Он отметил, что информация о намерении американского бизнесмена Илона Маска каким-то образом получить контроль над OpenAI ходит уже давно.
«Конкурент, который не может победить нас на рынке, вместо этого просто пытается сказать: «Я куплю», - подчеркнул Альтман.
Ранее в газете Wall Street Journal появилась публикация, в которой говорится, что консорциум инвесторов во главе с Маском намерен купить контролирующую OpenAI организацию за 97,4 млрд долларов, сообщает RT.
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