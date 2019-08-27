Глава ООН объявил на планете «чрезвычайную климатическую ситуацию»
Генеральный секретарь ООН во время саммита G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете. Как пишет RT, Антониу Гутерреш заявил, что июль этого года был самым жарким месяцем в истории, а 2015—2019 годы, вероятно, станут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений.
Кроме того, Гутерреш сделал акцент на стремительном таянии ледников в Гренландии, упомянул природные пожары Сибири, на Аляске и в Амазонии в июне и июле этого года – они привели к выбросам больших объёмов углекислого газа в атмосферу.
Генсек ООН назвал всё происходящее чрезвычайной климатической ситуацией. Он отметил, что, по словам экспертов Межправительственной группы по изменению климата, человечество должно удержать повышение температуры в пределах 1,5 °С до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, а также на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.
Ранее сегодня НСН писала, что в России введено временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ. Запрет будет действовать с 7 сентября по 31 декабря этого года. Поясняется, что цель такого ограничения - обеспечение охраны озонового слоя атмосферы, а также выполнение обязательств России по Венской конвенции.
Между тем, американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на неназванных участников таких заседаний. Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.
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