Глава немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина
Глава немецкого журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником российского президента Владимира Путина, сообщает агентство DPA.
По его словам, ему запретят говорить, что он сторонник лидера РФ. Заявление было встречено овациями на конференции правой партии «Альтернатива для Германия» («АдГ»).
Эльзессер также раскритиковал ряд министров правительства Германии, включая главу Минобороны Бориса Писториуса за политику Берлина в отношении Москвы.
Ранее интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стало причиной запрета в ФРГ журнала Compact, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru