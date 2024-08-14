Глава МВД Польши заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий
Человек, подозреваемый в планировании диверсий, был арестован польскими правоохранителями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк.
По его словам, арестованный планировал диверсионные акты на территории страны.
Также Семоняк подчеркнул, что в настоящее время не может раскрыть подробности этого дела. При этом он напомнил, что с декабря 2023 года по подозрению в работе на спецслужбы РФ и Белоруссии польские правоохранители задержали 18 человек .
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании в стране десяти подозреваемых, которые были непосредственно вовлечены «в акты диверсии и саботажа» в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru