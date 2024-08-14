Глава МВД Польши заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий

Человек, подозреваемый в планировании диверсий, был арестован польскими правоохранителями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину

По его словам, арестованный планировал диверсионные акты на территории страны.

Также Семоняк подчеркнул, что в настоящее время не может раскрыть подробности этого дела. При этом он напомнил, что с декабря 2023 года по подозрению в работе на спецслужбы РФ и Белоруссии польские правоохранители задержали 18 человек .

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании в стране десяти подозреваемых, которые были непосредственно вовлечены «в акты диверсии и саботажа» в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестыЗадержаниеДиверсияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры