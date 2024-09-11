Глава МВД Германии Фезер: ресурсы страны для приема мигрантов почти исчерпаны

Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила в письме Еврокомиссии, что ресурсы страны по приему мигрантов находятся на грани исчерпания, сообщает Spiegel.

В письме Фезер описала миграционную ситуацию как «постоянно вызывающую беспокойство» и отметила, что федеральные и земельные власти достигают предела своих возможностей по приему и размещению беженцев.

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Министр указала на значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, достигшего 50 тыс. с начала года, что она назвала «неприемлемо высоким».

Помимо этого, Фезер выразила озабоченность по поводу «растущей дисфункции» системы распределения беженцев в ЕС, отмечая, что проблемы с рассмотрением заявлений об убежище усугубляются из-за недостатков дублинской системы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРГМигрантыГермания

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