Глава МВД Германии Фезер: ресурсы страны для приема мигрантов почти исчерпаны

Министр указала на значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, достигшего 50 тыс. с начала года, что она назвала «неприемлемо высоким».

Помимо этого, Фезер выразила озабоченность по поводу «растущей дисфункции» системы распределения беженцев в ЕС, отмечая, что проблемы с рассмотрением заявлений об убежище усугубляются из-за недостатков дублинской системы, передает «Радиоточка НСН».

