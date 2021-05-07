Глава Минздрава Украины заявил об окончании в стране третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook заявил, что третья волна коронавируса унесла в стране больше жизней, чем предыдущие.

По его словам, Украина прошла пик заболеваемости третьей волны, однако расслабляться гражданам не стоит и необходимо и дальше придерживаться противоэпидемических правил, так как вирус ещё не побеждён.

«Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам», - подчеркнул Степанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране необходимо ускорить темпы вакцинации от коронавируса, сообщает RT. По его словам, следует привить большинство граждан ко Дню независимости страны, 24 августа.